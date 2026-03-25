Massencrash auf der A1: Lkw-Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Unfall mit drei Sattelzügen auf der A1 bei Stuhr sind zwei Fahrer schwer verletzt worden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Stuhr (dpa/lni) –

Bei einem schweren Unfall mit drei Sattelzügen auf der A1 bei Stuhr sind zwei Fahrer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Am Mittwochmittag staute sich der Verkehr nach Angaben der Polizei wegen einer Baustelle in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und Brinkum. Ein nachfolgender 31 Jahre alter Fahrer fuhr mit seinem Sattelzug trotz Bremsung auf den Lastwagen eines 49-Jährigen auf. Dessen Fahrzeug wurde auf den Sattelzug eines 36-Jährigen geschoben.

A1 voll gesperrt

Der 31-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige wurde schwerst verletzt und ebenfalls in eine Klinik geflogen. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Die drei Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 245.000 Euro. Die A1 war in Fahrtrichtung Hamburg bei Stuhr voll gesperrt.