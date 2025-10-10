Maskierte rauben Seniorin aus – Polizei sucht Zeugen

Einsatz nach schwerem Raub in Ellerbek: Die Polizei sucht nach vier flüchtigen Tätern. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Ellerbek (dpa/lno) –

Vier maskierte Täter haben in Ellerbek bei Hamburg eine 79 Jahre alte Frau in ihrem Haus überfallen und Schmuck sowie Bargeld geraubt. Die Unbekannten seien gegen 10.00 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus im Landkreis Kreis Pinneberg eingedrungen und hätten die Bewohnerin mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht, teilte die Polizei mit.

Frau leicht verletzt

Beim Versuch, die Täter zu verfolgen, stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Während der Flucht sollen die Räuber zwei Schüsse außerhalb des Hauses abgegeben haben.

Die Täter flohen unerkannt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen um Hinweise.