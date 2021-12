Maskierte Räuber überfallen 21-Jährigen

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Uetze (dpa/lni) – Zwei mit Sturmhauben maskierte Räuber haben in Uetze in der Region Hannover einen 21-Jährigen überfallen. Sie schlugen ihn und bedrohten ihn mit einem Messer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann nahmen sie ihm das Portemonnaie mit Bargeld weg. Als das Opfer um Hilfe rief, flüchteten die Täter. Der 21-Jährige musste mit Prellungen an Kopf und Rücken medizinisch versorgt werden. Den Angaben nach ereignete sich der Überfall am Samstag gegen 17.25 Uhr.

© dpa-infocom, dpa:211226-99-506573/2