Maskenzauber an der Alster – Karneval wie in Venedig

Hamburg (dpa/lno) –

Kavaliere mit prächtigen Umhängen, Damen in Reifröcken und Fabelwesen in Fantasiekostümen: Ein Hauch von Venedig haben Besucher beim «Maskenzauber an der Alster» in Hamburg erlebt. Dutzende farbenprächtig Kostümierte flanierten an den Colonnaden und an der Alster. Dabei posierten sie für zahlreiche Fotografen und Schaulustige.

Vorbild ist der historische Karneval in Venedig. Ausgehend von den italienischen Fürstenhöfen entwickelten sich seit dem Spätmittelalter immer prunkvollere Formen des Karnevals. Im Allgemeinen dauerte das Fest vom 6. Januar bis zum Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch. Inzwischen wird der Karneval offiziell zehn Tage vor Aschermittwoch an einem Sonntag eröffnet.