Maskenpflicht könnte für einige Schüler entschärft werden

Hannover (dpa/lni) – Die Maskenpflicht für einige Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen könnte nach einem Verordnungsentwurf künftig entschärft werden. Demnach müssen Kinder, die in die erste und zweite Klasse gehen, keine Maske mehr tragen, wenn sie einen Sitzplatz in einem Unterrichts- oder Arbeitsraum eingenommen haben. Ein entsprechender Entwurf der Corona-Landesverordnung liegt der Deutschen Presse-Agentur in Hannover vor.

Eine überarbeitete Corona-Landesverordnung wird in der kommenden Woche erwartet. Alle Schülerinnen und Schüler im Bundesland müssen derzeit im Unterricht noch Schutzmasken tragen.

© dpa-infocom, dpa:210916-99-241545/2