Maschinenausfall auf Fähre mit 178 Passagieren an Bord

Emden (dpa/lni) –

Eine Personenfähre mit 178 Menschen an Bord ist zwischen Borkum und Emden vorübergehend manövrierunfähig gewesen. Wegen eines technischen Defekts fiel die Maschine aus, das Schiff konnte außerhalb des Fahrwassers ankern, wie die Reederei mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Die Besatzung konnte das Problem mit bordeigenen Mitteln beheben, die Fahrt nach Emden wurde ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt. Passagiere oder Umwelt kamen nach Angaben der Reederei nicht zu Schaden.