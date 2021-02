«Maschine» Terodde jagt Schatzschneiders Zweitliga-Rekord

Hamburgs Simon Terodde in Aktion. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Dieter Schatzschneider fürchtet Simon Terodde: Der Mittelstürmer des Hamburger SV ist auf einem guten Weg, dem 62 Jahre alten Ex-Profi den Torrekord in der 2. Fußball-Bundesliga abzujagen. «Damit muss ich jetzt rechnen, auch wenn ich den Rekord gerne selbst behalten möchte. Denn so eine Bestmarke ist schon etwas Besonderes», sagte Schatzschneider der «Sport Bild» (Mittwoch).

154 Treffer hat Schatzschneider, der von 1983 bis 1984 für den HSV in der Bundesliga spielte, für Hannover 96 und Fortuna Köln in der 2. Liga erzielt. Terodde hat seine Marke durch seinen 19. Saisontreffer beim 3:3 gegen Erzgebirge Aue auf 137 geschraubt. Für den Noch-Inhaber der Bestmarke ist der 32-jährige HSV-Angreifer «eine Maschine, er hört nicht auf, Tore zu schießen – selbst in einer Phase, in der es für den HSV oder für ihn mal nicht so gut läuft».

© dpa-infocom, dpa:210210-99-377621/3

