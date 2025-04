Martha Argerich Festival unter dem Motto «Rendezvous»

Hamburg (dpa/lno) –

Die argentinisch-schweizerische Pianistin Martha Argerich (83) ist vom 20. bis zum 29. Juni wieder zu Gast in Hamburg. Nachdem das «Martha Argerich Festival» im vergangenen Jahr aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Laeiszhalle an verschiedenen Orten – von Kampnagel über Elbphilharmonie bis hin zum Mojo Club – stattfand, kehre das Festival in diesem Jahr in seine eigentliche Heimat in der Laeiszhalle zurück, teilten die Symphoniker Hamburg mit, die das Festival seit 2018 veranstalten.

«Das Festival 2024 war mit seinen unterschiedlichen Spielstätten ein ganz Besonderes, das ich sehr genossen habe», sagte Argerich. Sie freue sich daher, dass in diesem Jahr mit dem Ernst Deutsch Theater und der Fabrik zwei neue Spielorte hinzukommen. Das Festival wird am 20. Juni mit der traditionellen «Opening Night» im Großen Saal der Laeiszhalle eröffnet.