Martha Argerich Festival im Juni an unterschiedlichen Orten

Hamburg (dpa/lno) –

Die argentinisch-schweizerische Pianistin Martha Argerich (82) tritt in diesem Jahr vom 20. bis 30. Juni an verschiedenen Orten in Hamburg auf. Aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Laeiszhalle bespielt das «Martha Argerich Festival» unterschiedliche Orte von Kampnagel über Elbphilharmonie und Kunsthalle bis hin zum Mojo Club, teilten die Symphoniker Hamburg mit, die das Festival seit 2018 veranstalten.

«Ich freue mich wirklich sehr auf mein Hamburger Publikum und hoffe, es wird die Festival-Reise in die Stadt hinein begeistert mitgehen», sagte Argerich. «Das Zusammenkommen von langjährigen Musikerfreunden sowie neuen Entdeckungen, von musikalischen Grenzüberschreitungen und ungewöhnlichen Zusammenstellungen verspricht außergewöhnliche, lebendige und vor allem echte Kunsterlebnisse jenseits einer Tournee-Routine.»

Das Festival eröffnet am 20. Juni mit «Scholem Alejchem» auf Kampnagel. Die Eröffnung in drei Teilen kombiniert Lesung, Konzert und Podiumsdiskussion. Martha Argerich begrüßt außerdem Janine Jansen, Gil Shaham, Mischa Maisky, Edgar Moreau, Stephen Kovacevich, Lilya Zilberstein, Sergio Tiempo, Samuel Weiss, Hans-Jürgen Schatz und Alexander Scheer sowie Familienmitglieder und viele andere Freunde.