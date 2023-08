«Maritime Tage» in Bremerhaven starten

Bremerhaven (dpa/lni) –

Rund 80 Windjammer, Plattbodenschiffe und Dampfer werden zu den am Mittwoch startenden «Maritimen Tagen» in Bremerhaven erwartet. Angekündigt haben sich Hingucker wie der Traditionssegler «Mare Frisium», der Gaffelschoner «Großherzogin Elisabeth» oder das Plattbodenschiff «Verandering», wie die Veranstalter mitteilten. Die Organisatoren rechnen mit rund 400.000 Gästen an den fünf Tagen. Zahlreiche Schiffe laden zum Open Ship ein. Offiziell eröffnet wird das Hafenfest am Mittwoch um 16 Uhr. Die «Maritimen Tage» sind der kleine Ableger des Windjammer-Festivals «Sail», das alle fünf Jahre gefeiert wird. In den Jahren dazwischen lädt Bremerhaven zu den «Maritimen Tagen» ein.