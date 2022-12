Marion-Dönhoff-Preis für Memorial-Mitgründerin Scherbakowa

Hamburg (dpa/lno) –

Im Deutschen Schauspielhaus Hamburg wird am Sonntag (11.00 Uhr) der Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung feierlich verliehen. In diesem Jahr geht er an die Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, und an die Tafel Deutschland. Die Laudatio für die 73-jährige Historikerin hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD); für die Tafel wird Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sprechen.

Scherbakowa erhalte den Preis, «um ihren herausragenden Beitrag zur historischen Selbstaufklärung ihres Landes und ihren mutigen Kampf für die Menschenrechte zu würdigen», hatte die Jury ihre Entscheidung im Oktober begründet. Memorial war in diesem Jahr zusammen mit Menschenrechtlern aus Belarus und der Ukraine auch der Friedensnobelpreis zuerkannt worden. Die Tafel Deutschland wird laut Jury für ihren vorbildlichen Einsatz zur Linderung der Not von immer mehr Menschen geehrt.

Die von der «Zeit» und der «Zeit»-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius verliehenen und mit jeweils 20.000 Euro dotierten Preise werden zum 20. Mal vergeben. Sie sind nach der ehemaligen «Zeit»-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff benannt, die 1909 in Königsberg geboren wurde und 2002 in Hamburg starb.