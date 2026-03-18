Marineschiff «Mosel» tritt Reise von Kiel in die Ägäis an

Kiel (dpa/lno) –

Das Marine-Versorgungsschiff «Mosel» wird sich von Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt auf den Weg in die Ägäis machen. Der sogenannte Tender werde den Heimathafen Kiel verlassen und in den kommenden Monaten Deutschlands Beitrag zur Nato-Unterstützungsmission im Meer vor Griechenland und der Türkei leisten, teilte die Marine mit.

Der Kommandant, Kapitänleutnant Armin Hansen, ist sich der Aufgabe für die nächsten Monate gewiss. «Die operative Seite des Einsatzes lässt sich aufgrund der sich stets verändernden Lage aktuell noch schwer einschätzen», sagte Hansen. Seine Besatzung sei jedoch bestens vorbereitet.

Die «Mosel» löst den Angaben der Marine nach den Tender «Elbe» ab, der seit November 2025 in der Ägäis im Einsatz ist. Das Schiff wird am Montag den Hafen in Kiel verlassen.