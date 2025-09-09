Marineschiff «Berlin» in New York: 9/11-Gedenken geplant

Das Versorgungsschiff war zuvor das erste deutsche Kriegsschiff in Grönland. Christina Horsten/dpa

New York (dpa) –

Nach mehreren Manövern im Atlantik ist das Marineschiff «Berlin» im Hafen von New York angekommen und wird dort in dieser Woche beim Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September 2001 mitmachen. Unter anderem sei geplant, die Flagge auf dem Schiff beim Auslaufen am Donnerstag auf halbmast wehen zu lassen, sagte Kommandant Karsten Uwe Schlüter der Deutschen Presse-Agentur in New York.

Am 11. September 2001 waren bei dem bislang schlimmsten terroristischen Anschlag in den Vereinigten Staaten rund 3.000 Menschen getötet worden. Islamistische Terroristen hatten drei gekaperte Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon nahe Washington gesteuert. Eine vierte Maschine stürzte im Bundesstaat Pennsylvania ab.

«Berlin» war als erstes deutsches Kriegsschiff in Grönland

Die «Berlin» war im August vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven zu mehreren Manövern im Atlantik aufgebrochen und hatte dabei auch als erstes deutsches Kriegsschiff Grönland angesteuert. Das Schiff mit seiner rund 240-köpfigen Besatzung übernahm bei den Übungen die logistische Versorgung der teilnehmenden Kriegsschiffe auf See. Dafür hat der rund 174 Meter lange Einsatzgruppenversorger Ressourcen wie Kraftstoff, Verpflegung, Material, Munition und eine Art kleines Krankenhaus an Bord.

Einlaufen in den Hafen von New York «unglaubliches Erlebnis»

Das Einlaufen in den Hafen von New York – vorbei an der Freiheitsstatue – sei ein «unglaubliches Erlebnis» für die Besatzung gewesen, sagte Kommandeur Sven Beck. «Die Augen waren groß und haben gefunkelt.»

Nach dem Auslaufen soll die «Berlin» noch an einem weiteren multinationalen Manöver weiter südlich vor der Küste der USA teilnehmen. Kurz vor Weihnachten soll das Versorgungsschiff wieder zurück in Wilhelmshaven sein.