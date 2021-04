Marinebasis bekommt neuen Namen: Marinestützpunkt Kiel-Wik

Kiel (dpa/lno) – Die Kieler Marinebasis bekommt einen neuen Namen: Sie heißt künftig Marinestützpunkt Kiel-Wik. Der dazu gehörende Hafen heißt künftig nicht mehr Tirpitzhafen, wie die Marine am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Hintergrund ist der neue Traditionserlass der Bundeswehr aus dem Jahr 2017. Die Vorschläge für die Umbenennungen seien von den Soldaten des Stützpunktes gekommen. Die nach zwei Admirälen aus dem Ersten Weltkrieg benannten Tirpitz- und Scheermolen heißen künftig Gorch-Fock- und Oskar-Kusch-Mole.

Mit der Benennung des Stützpunkts nach dem Kieler Stadtteil Wik wird nach Angaben der Marine die enge Verbindung zur Stadt ausgedrückt. Die bisherige Tirpitzmole ist der angestammte Liegeplatz des Segelschulschiffs «Gorch Fock». Mit der Umbenennung werde auf das Symbol der Marine verwiesen, das gleichzeitig auch ein Wahrzeichen der Stadt Kiel sei. Der Name erinnert gleichzeitig an den Dichter, der 1916 als Seemann der Kaiserlichen Marine in der Skagerrak-Schlacht gefallen war.

Die Scheermole wird nach dem Oberleutnant zur See Oskar Kusch benannt, der wegen regimekritischer Äußerungen 1944 auf dem Schießplatz in Kiel-Holtenau hingerichtet worden war.

