Marine: Ostseemanöver dient Landes- und Bündnisverteidigung

Rostock (dpa) –

Die deutsche Marine sieht in dem am Donnerstag von Rostock aus startenden Nato-Großmanöver Baltops in der Ostsee ein Kernstück der Landes- und Bündnisverteidigung. Die Übung diene strategisch auch dazu, die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit in der Ostsee zu zeigen, sagte der Stabschef des deutschen Marinekommandos, Wilhelm Tobias Abry, am Marinestützpunkt Warnemünde, wo derzeit mehr als 30 Schiffe aus teilnehmenden Ländern an den Kais liegen.

Der Kommandeur der 6. Flotte der US-Navy, Vizeadmiral Jeffrey T. Anderson, betonte, Baltops repräsentiere seit einem halben Jahrhundert das unerschütterliche Bekenntnis der Nato-Verbündeten und Partner zur maritimen Sicherheit. Dabei habe sich das Manöver in der Vergangenheit stets aktuellen und absehbaren Sicherheitsforderungen im baltischen Raum angepasst.

54. Auflage von Baltops

Das jährlich ausgerichtete Manöver beginnt diese Woche zum 54. Mal. Vom 5. bis 20. Juni nehmen an der US-geführten Übung rund 50 Schiffe und Boote, mehr als 25 Luftfahrzeuge und etwa 9.000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern an der Übung teil. Die Ostsee gilt auch angesichts des andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als strategisch wichtiges Meer. Russland ist als einziger der neun Ostseeanrainerstaaten kein Nato-Mitglied.

Erstmals startet die Übung in diesem Jahr in der Hansestadt Rostock, die Sitz des deutschen Marinekommandos und des Marineinspekteurs ist. Baltops biete eine einzigartige Gelegenheit, die bündnisweite Zusammenarbeit zu stärken und gleichzeitig eine robuste Abschreckung zu demonstrieren, hieß es.

In Rostock machten bereits die US-Zerstörer «USS Mount Whitney» und «USS Paul Ignatius» fest. Von der deutschen Marine nehmen die Korvetten «Braunschweig» und «Magdeburg», die Fregatte «Bayern», der Einsatzgruppenversorger «Frankfurt am Main», das Minenjagdboot «Datteln», der Tender «Mosel», das Messboot «Stollergrund» und der Seefernaufklärer P-3C «Orion» teil.