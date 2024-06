Marine-Inspekteur nur Offizier der Ehrenlegion

Kiel (dpa) –

Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack ist nun Offizier der Französischen Ehrenlegion. Der Chef des Stabes der französischen Marine, Admiral Nicolas Vaujour, zeichnete den 61 Jahre alten Vizeadmiral am Dienstagabend an Bord des Segelschulschiffs «Gorch Fock» im Kieler Marinestützpunkt aus, wie ein Marinesprecher am Mittwoch mitteilte. Die Ehrenlegion ist die höchste französische Auszeichnung.

Nach Marineangaben entscheidet nur der jeweils amtierende französische Staatspräsident darüber, wer den Orden erhält. In Kaacks Fall seien dessen Leistungen in der Marine und als Inspekteur sowie sein Engagement in der deutsch-französischen Zusammenarbeit gewürdigt worden.