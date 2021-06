Marine bekommt «Gorch Fock» am 30. September zurück

Das Marine-Segelschulschiff «Gorch Fock» wird von Schleppern aus der Lürssen-Werft gezogen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Das sanierte Segelschulschiff «Gorch Fock» soll am 30. September offiziell wieder der Marine übergeben werden. Das teilte die Lürssen-Werft in Bremen am Dienstag mit. Schon Anfang September werde der Dreimaster auf einer Werftprobefahrt in das Marinearsenal Wilhelmshaven verlegt. Dort sollten die Endausrüstung, interne Erprobungen und die Abnahme durch den Auftraggeber erfolgen.

Die Generalüberholung der «Gorch Fock» wird dann fast sechs Jahre gedauert haben. Zuletzt erzwang die Corona-Pandemie eine Verzögerung über Ende Mai hinaus. Die Kosten der Sanierung sind von geplant 10 Millionen Euro auf insgesamt 135 Millionen Euro gestiegen. Doch die Deutsche Marine besteht darauf, ihren Offiziersnachwuchs auf dem Großsegler in seemännischem Handwerk auszubilden. Heimathafen der «Gorch Fock» ist Kiel.

