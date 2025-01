Marijn Ververs verlässt Göttingens Basketballer

Göttingen (dpa/lni) –

Nach nur etwas mehr als sieben Monaten ist das Engagement des Niederländers Marijn Ververs beim Basketball-Bundesligisten BG Göttingen beendet. Wie der Club mitteilte, wurde der Vertrag mit dem erst zu Saisonbeginn verpflichteten Guard in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

«Marijn hat hier in Göttingen nie so ganz seine Rolle gefunden – es hat für beide Seiten einfach nicht gepasst. Wir sind dankbar, dass sowohl für ihn als auch für uns eine gute Lösung gefunden wurde», sagte BG-Trainer Mikko Riipinen über den 26-Jährigen. Für die Göttinger kam Ververs in 17 Pflichtspielen zum Einsatz.