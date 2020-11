Marihuana-Plantagen in Felde entdeckt

Hanf-Pflanzen einer Cannabis-Plantage. Foto: ABIR SULTAN/dpa/Archivbild

Felde/Kiel (dpa/lno) – Die Kriminalpolizei hat in Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vier Marihuana-Plantagen entdeckt und rund 450 Pflanzen sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizei am Montag mitteilten, fanden Polizisten am vergangenen Mittwoch in Felde bei der Kontrolle eines Autos im Kofferraum rund zwei Kilogramm Marihuana. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Fahrzeuginsassen in Kiel entdeckten Beamte rund 600 Gramm Marihuana. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizei zu den Plantagen in Felde. Die Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von jeweils 28 Jahren, kamen wieder auf freien Fuß. Sie müssen sich den Angaben zufolge in einem Gerichtsverfahren verantworten.