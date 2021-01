Marathon auch 2021 abgesagt: Olympia-Quali später möglich?

Läufer starten in Hannover zum Marathon. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der Hannover Marathon ist wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr abgesagt worden. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Ursprünglich sollte das größte Laufevent Niedersachsens am 17. und 18. April stattfinden.

Das Hauptrennen war in diesem Jahr sogar als Deutsche Marathon Meisterschaft geplant. Im Gespräch ist deshalb, nur diesen Elitelauf über 42,195 Kilometer zu einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr nachzuholen, ohne ihn für Hobbyläufer zu öffnen. «Wir sind aktuell in Gesprächen mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband und unserem Athletenmanager Christoph Kopp, um den Aktiven gegebenenfalls eine Qualifikationschance für die Olympischen Spiele in Tokio zu ermöglichen. Konkrete Aussagen dazu können wir aber aktuell noch nicht treffen», sagte die Veranstalterin Stefanie Eichel. Ein klassischer Marathon als Massenveranstaltung sei wegen der «aktuellen Entwicklung der Infektionslage aber absolut unmöglich».

