Marathon-Ass Pflieger in Zeitnot für Olympia-Qualifikation

Hamburg (dpa/lno) – Langstreckenläufer Philipp Pflieger kämpft trotz Verletzung um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Der 33-Jährige vom LT Haspa Marathon Hamburg will nach einem Muskelbündelriss in der Wade, den er vor mehreren Wochen erlitten hat, bis zum geplanten Eliterennen am 11. April in Hamburg fit sein. «Ich werde alles tun, um an der Startlinie zu stehen. Ob ich da dann in einer Form sein kann, um noch in die Olympia-Qualifikation einzugreifen, muss man sehen.»

Bei dem Marathon ist der Start von 100 Elite-Athleten vorgesehen, die sich für Tokio qualifizieren wollen. Das Rennen soll auf einem 10,5 Kilometer langen Rundkurs stattfinden.

Die Verletzung hatte sich Pflieger nach dem Valencia-Marathon zugezogen. Bei dem Rennen am 6. Dezember hatte er mit 2:12:15 Stunden eine persönliche Bestzeit aufgestellt, die Norm für Tokio aber um 45 Sekunden verpasst. Pflieger setzt die Auszeit derzeit so kurz wie möglich an. «Trotzdem fehlen mir leider vier Wochen Training und viele wertvolle Laufkilometer. Letzte Woche konnte ich wieder vorsichtig die ersten Schritte laufen.»

Der gebürtige Sindelfinger räumte ein, dass die zweimonatige Vorbereitung eigentlich viel zu wenig sei, betonte aber: «Wer mich kennt, der weiß ja, ich bin ein Kämpfer. Und wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.»

