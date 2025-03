Mann zwei Wochen nach Messerangriff gefasst

Die Polizei hat rund zwei Wochen nach dem Messerangriff mit zwei Schwerverletzten in Hamburg-Ottensen einen 33-Jährigen verhaftet. Zielfahnder machten ihn in einer Dortmunder Gaststätte dingfest. (Foto Illustration) Friso Gentsch/dpa

Hamburg/Dortmund (dpa) –

Rund zwei Wochen nach dem Messerangriff mit zwei Schwerverletzten in Hamburg ist der mutmaßliche Täter in Dortmund gefasst worden. Zielfahnderinnen und -fahndern verhafteten den 33-Jährigen dort am vergangenen Samstag in einer Gaststätte, wie die Polizei nun mitteilte. Er sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie des versuchten Totschlags in die Justizvollzugsanstalt Dortmund gebracht worden, von wo er an das Untersuchungsgefängnis Hamburg überstellt werden soll.

Der türkische Staatsangehörige soll am 14. Februar in einem Wohnhaus in Hamburg-Ottensen zwei Familienangehörige mit einem Messer angegriffen haben. Bei der unvermittelten Attacke wurden ein 22-Jähriger und dessen 56 Jahre alter Vater schwer verletzt. Nach der Tat sei der 33-Jährige geflüchtet, konnte aber trotz der Fahndung mit mehreren Streifenwagen zunächst nicht gefasst werden.