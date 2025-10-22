Mann zückt Messer vor Angestellter und raubt Tankstelle aus

Schleswig (dpa/lno) –

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat ein Unbekannter eine Tankstelle überfallen und eine Mitarbeiterin bedroht. Der Mann sei am Montagabend in den Verkaufsraum gekommen, als die Frau Feierabend machte, teilte die Polizei mit.

Er habe sie mit einem Messer bedroht und in den hinteren Teil des Raumes gedrängt. Dort erpresste er demnach über 100 Euro Bargeld und Zigaretten.

Anschließend zwang er die Mitarbeiterin, ihn mit einem Auto in die Straße Lollfuß zu fahren. Von dort flüchtete er zu Fuß. Die Polizei sucht nach Zeugen – ein Tatverdächtiger wurde bislang nicht gefasst.