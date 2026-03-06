Mann zu Fuß auf Bundesstraße lebensgefährlich verletzt

Friedrichstadt (dpa/lno) –

Ein junger Mann ist auf der Bundesstraße 202 am Rande von Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) in der abendlichen Dunkelheit von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ging der 23-Jährige am Donnerstag am rechten Fahrbahnrand aus Richtung Friedrichstadt kommend in Richtung Seeth, wie die Polizei mitteilte. Kurz hinter der Einmündung einer Straße sei er unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und von einem in gleicher Richtung fahrenden Auto erfasst worden.

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Kieler Krankenhaus. Der 68 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Flensburg beauftragte einen Sachverständigen mit der Ermittlung der Unfallursache. Während der Rettungsmaßnahmen und dem Einsatz des Sachverständigen war die Straße gesperrt.