Mann zeigt Zugbegleiterin Hitlergruß und wird verhaftet

Hamburg (dpa/lno) –
In Hamburg ist ein Mann festgenommen worden, nachdem er eine Zugbegleiterin beleidigt und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Nach Angaben der Bundespolizei war der 30-Jährige am Morgen des ersten Weihnachtstages durch störendes Verhalten im Zug aufgefallen. Der Vorfall habe sich gegenüber einer 28-jährigen Zugbegleiterin ereignet.
Nachdem der Mann den Zug am Bahnhof Dammtor verlassen habe, sei er dort von Einsatzkräften festgenommen worden. Bei einer anschließenden Durchsuchung seien mehrere Multi-Tools gefunden worden, teilte die Polizei mit.
Gegen den Mann sei unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden, hieß es weiter.
