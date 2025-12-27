Mann zeigt Zugbegleiterin Hitlergruß und wird verhaftet

Am Bahnhof Dammtor in Hamburg wird ein Mann festgenommen, nachdem er mehrmals einen Hitlergruß gezeigt haben soll. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist ein Mann festgenommen worden, nachdem er eine Zugbegleiterin beleidigt und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Nach Angaben der Bundespolizei war der 30-Jährige am Morgen des ersten Weihnachtstages durch störendes Verhalten im Zug aufgefallen. Der Vorfall habe sich gegenüber einer 28-jährigen Zugbegleiterin ereignet.

Nachdem der Mann den Zug am Bahnhof Dammtor verlassen habe, sei er dort von Einsatzkräften festgenommen worden. Bei einer anschließenden Durchsuchung seien mehrere Multi-Tools gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Gegen den Mann sei unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden, hieß es weiter.