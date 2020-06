Mann wollte seine Partnerin töten: Festnahme in Ganderkesee

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Ganderkesee (dpa/lni) – Wegen versuchter Tötung seiner Lebensgefährtin ist ein 51-jähriger Mann aus Ganderkesee (Kreis Oldenburg) vorläufig festgenommen worden. Die Frau liege noch im Koma, sei aber nicht mehr in Lebensgefahr, teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei Wildeshausen am Mittwoch mit. Der Verdächtige solle am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rettungskräfte hatten am Montag eine 44-jährige Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ihre schweren Verletzungen rührten nach Angaben des Partners von einem Sturz. Ärzte sahen Anzeichen dafür, dass gegen den Hals der Frau Gewalt ausgeübt worden sei. Sie alarmierten die Polizei, die den Mann am Dienstag festnahm und ausführlich vernahm.

