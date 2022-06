Mann wirft Tasse auf fahrendes Auto

Bremerhaven (dpa/lni) –

Aus dem Fenster seiner Wohnung hat ein Mann in Bremerhaven Tassen auf die Straße geworfen und dabei ein fahrendes Auto getroffen. Eine Porzellantasse zerschellte auf dem Wagen einer 46-jährigen Fahrerin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen hatten den Vorfall am Donnerstag beobachtet. Die Polizei suchte den 40-jährigen Geschirrwerfer in seiner Wohnung auf und leitete ein Verfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.