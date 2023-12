Mann wird zwischen Zugmaschine und Anhänger eingeklemmt

Leer (dpa/lni) –

Ein 44 Jahre alter Mann ist in Laar (Landkreis Grafschaft Bentheim) zwischen einer Zugmaschine und einem Anhänger eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auf dem Innenhof eines Betriebsgeländes rangierte ein 67 Jahre alter Mann eine Sattelzugmaschine mit Anhänger. Der Fahrer übersah den 44-Jährigen, der daraufhin eingeklemmt wurde. Nach einigen Minuten gelang es Ersthelfern, den Mann zu befreien. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.