Mann wird wiederbelebt – Nachbarn hören Rauchmelder

Albersdorf (dpa/lno) –

Die Feuerwehr hat einen 38-jährigen Mann in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) wiederbeleben müssen – in seiner Wohnung hatte sich Rauch gebildet. Nachbarn riefen in der Nacht die Feuerwehr, weil sie den Alarm eines Rauchmelders hörten, wie die Freiwillige Feuerwehr Albersdorf mitteilte.

Als die Feuerwehrkräfte die Wohnung betraten, sei der Backofen noch angeschaltet gewesen. Die Ursache für die Rauchentwicklung war laut Polizei angebranntes Essen im Backofen. Der Mann sei bewusstlos gewesen. Er musste über eine Drehleiter aus dem ersten Stock gerettet werden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.