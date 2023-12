Mann wird vor Gaststätte mit Messer angegriffen

Itzehoe (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in Itzehoe ist ein 31-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei bemerkte der Mann in der Nacht zum Samstag einen Streit vor der Gaststätte, in der er sich aufhielt. Als er heraus kam, wurde ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Außerdem wurde der 31-Jährige einem unbekannten Mann mit einem Messer verletzt. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Komplizen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.