Mann wird von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Ein 59-jähriger Mann ist in Hannover im Stadtteil Vahrenwald von einer Straßenbahn erfasst und eingeklemmt worden. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Feuerwehrleute hoben die Bahn in der Vahrenwalder Straße mit schwerem Gerät an und befreiten den Mann. Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen etwa 50 Menschen in der Stadtbahn. Sie blieben trotz Notbremsung unverletzt. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.