Hamburg (dpa/lno) – Ein 54 Jahre alter Mann ist in Hamburg in einen Kanal gestürzt. Er habe sich zwar festhalten können, sei aber nicht in der Lage gewesen, aus dem Wasser zu klettern, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr rückte am Sonnabend an und rettete den Mann. Er kam mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus. Warum der 54-Jährige in den Mittelkanal im Stadtteil Hammerbrook stürzte, war zunächst nicht bekannt.

