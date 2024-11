Mann wird in Altona-Nord durch Messer verletzt

Laut Polizei ist ein Mann in Hamburg-Altona von einem anderen Mann mit einem Messer verletzt worden. (Illustration) Friso Gentsch/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung im Hamburger Stadtteil Altona-Nord ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Warum es zu dem Angriff am Samstag kam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst sei nur das Opfer gefunden worden, nachdem eine Privatperson die Polizei alarmiert hatte. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Streifenwagen zum Tatort gefahren. Wenig später konnte ein 60 Jahre alter Tatverdächtiger in seiner Wohnung in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden. Ob sich die beiden kennen, blieb zunächst unklar. Wie schwer die Verletzung des Mannes mit der Stichwunde ist, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.