Mann wird durch Schreckschusswaffe verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Unbekannte Täter sollen einen 22 Jahre alten Mann in Kiel mit einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe ins Gesicht verletzt haben. Passanten hatten den Verletzten in der Nacht zu Samstag auf einem Parkplatz in der Innenstadt gefunden, wie die Polizei am Montag berichtete. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach einem ersten Eindruck von Polizei und Rettungskräften wurde die Verletzung durch einen aufgesetzten Schuss verursacht.

Der junge Mann konnte sich nach Polizeiangaben nur daran erinnern, von zwei Personen angegriffen worden zu sein. Kurz nach der ersten Tat meldete sich ein 21 Jahre alter Mann, der angab, ebenfalls in der Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden zu sein. Man habe aus einer Entfernung von weniger als einem Meter auf ihn geschossen. Anschließend hätten der Schütze und ein weiterer Mann ihn verfolgt und einen weiteren Schuss auf ihn abgegeben. Verletzt wurde der 21-Jährige nicht. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.