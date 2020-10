Mann wird bei Unfall aus Auto geschleudert und stirbt

Gifhorn (dpa/lni) – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Gifhorn aus seinem Wagen geschleudert worden und anschließend gestorben. Der 29-Jährige sei am späten Dienstagabend aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug von einer Kreisstraße in der Gemeinde Hankensbüttel abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Anschließend wurde er ersten Erkenntnissen nach durch eine Scheibe aus dem Wagen geschleudert. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das Auto fing beim Unfall Feuer und musste gelöscht werden.