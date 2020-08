Ein Notarztwagen steht an einem Unfallort. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein etwa 50 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend in Hamburg aus dem Wasser gerettet und wiederbelebt worden. Rettungskräfte hätten ihn aus dem Schleusengraben geborgen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Wie er dorthin geraten ist, war zunächst unklar. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Es bestand laut Polizei Lebensgefahr.