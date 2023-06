Mann wird aus Auto geschleudert: Vermutlich von Lkw erfasst

Rennau (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Rennau (Landkreis Helmstedt) sind fünf Männer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Ein Mitfahrer wurde nach Angaben der Polizei aus dem Pkw geschleudert und blieb auf einem Fahrstreifen liegen. Der Mann sei vermutlich von einem nachfolgenden Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 31-jährige Fahrer habe aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwoch die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen schleuderte demnach frontal in die Böschung auf der rechten Fahrbahnseite.

Von den vier weiteren Pkw-Insassen wurden zwei schwer und zwei leicht verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die A2 an der Anschlussstelle Rennau in Richtung Hannover für rund 90 Minuten voll gesperrt. Gutachter prüfen laut Polizei die Unfallursache.