Bad Bentheim (dpa/lni) –

Ein 28 Jahre alter Mann hat sich bei einem Autounfall in Bad Bentheim lebensgefährlich verletzt. Er kam am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Bäume, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer wurde daraufhin aus dem Auto geschleudert. Er kam in ein Krankenhaus.