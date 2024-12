Hannover (dpa/lni) –

Ein 46-jähriger Mann ist bei seiner Einreise am Flughafen in Hannover festgenommen worden. Grund dafür war laut der Bundespolizei ein ausstehender Untersuchungshaftbefehl. Der Mann sei verdächtig, in zwei Fällen mittels Betrugs einen Schaden in Höhe von 115.000 Euro verursacht zu haben.

Der Mann wurde am Samstag verhaftet und nach einer Nacht in Polizeigewahrsam in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.