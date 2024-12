Mann will Bierflasche mit Reizgasdose öffnen: 13 Verletzte

Lüneburg (dpa) –

Mit einem Flaschenöffner wäre ihm das wohl nicht passiert: Ein 22-Jähriger versucht in einem besetzten Omnibus eine Bierflasche mit einem Tierabwehrspray zu öffnen – und beschädigt dabei die Spraydose. Insgesamt 13 Fahrgäste in dem Bus atmeten am Montagabend in Lüneburg das Reizgas ein und wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sprachen von einer «glorreichen Idee». Für den 22-Jährigen aus Wolfsburg hat die Sache allerdings ein Nachspiel: Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Unklar war, ob es ihm wenigstens gelang, die Flasche zu öffnen.