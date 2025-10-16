Mann wegen Verdachts einer Sexualstraftat festgenommen

Boostedt (dpa/lno) –

Die Polizei hat einen jungen Mann in Boostedt (Kreis Segeberg) wegen des Verdachts einer Sexualstraftat an einer 17-Jährigen festgenommen. Es soll die junge Frau am Dienstagabend festgehalten und ihr in den Intimbereich gegriffen haben, teilte die Polizei mit. Er habe von der 17-Jährigen abgelassen, als eine Spaziergängerin auf die Tat aufmerksam wurde.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 28 Jahre alten Mann. Zivile Polizeikräfte trafen ihn am Mittwochabend in Boostedt in derselben Straße an, in der die Tat geschehen war. Er sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung beantragt.