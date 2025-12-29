Mann wegen tödlicher Messerstiche in Flensburg vor Gericht

Flensburg (dpa/lno) –

Vor dem Flensburger Landgericht hat der Prozess gegen einen jungen Mann begonnen, der im Juli einen 41-Jährigen im Schleswiger Stadtpark erstochen haben soll. Am ersten Verhandlungstag wurde die Anklage verlesen, wie ein Sprecher des Landgerichts bestätigte.

Der zum Tatzeitpunkt am 5. Juli 25 Jahre alte Angeklagte soll sich unter dem Vorwand, Drogen kaufen zu wollen, mit dem Opfer im Park verabredet haben. Die Anklage geht davon aus, dass der junge Mann sich in einer schwierigen finanziellen Lage befunden und vorgehabt habe, den 41-Jährigen mit einem Messer zu töten, um an Drogen und Wertgegenstände zu kommen. Das Opfer starb an zahlreichen Stichen. Ein Passant entdeckte den leblosen Körper des Mannes später in einem Gebüsch. Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.