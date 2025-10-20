Mann wegen brennender Kaffeemaschine schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen einer brennenden Kaffeemaschine ist ein Mann in Hamburg-Wandsbek schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die auf dem eingeschalteten Herd stehende Maschine Feuer gefangen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Zeugen hatten den Brandgeruch im Treppenhaus bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die brachen die Wohnung auf und fanden dort einen hilflosen Mann. Der schwer verletzte 62-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. In der leicht verrauchten Wohnung habe die Feuerwehr kein offenes Feuer mehr löschen müssen, wie der Sprecher sagte. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.