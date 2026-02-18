Mann vor Drogeneinrichtung mit Messer schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Streit vor der Hamburger Drogenhilfeeinrichtung Drob Inn ist ein 30-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde am Dienstag mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sein Zustand sei inzwischen stabil. Der Messerstecher sei vom Tatort geflüchtet.

Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Flüchtigen oder sonstigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat.

Bereich um Hilfeeinrichtung gilt als sozialer Brennpunkt

Vor dem Drob Inn in der Nähe des Hauptbahnhofs halten sich täglich mehrere Hundert Drogenabhängige auf. Im vergangenen Dezember waren es nach Angaben des Senats durchschnittlich 230 Personen. In der Einrichtung können Abhängige unter hygienischen Bedingungen legal Drogen wie Crack konsumieren. Der Bereich um die Einrichtung im Stadtteil St. Georg gilt als sozialer Brennpunkt.