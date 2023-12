Mann von Güterzug erfasst: Ermittler gehen von Unglück aus

Eystrup (dpa/lni) –

Am Bahnhof in Eystrup (Landkreis Nienburg/Weser) ist ein Mann von einem Güterzug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann sei noch an der Unglücksstelle gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Zeugenberichten soll er am Dienstagnachmittag versucht haben, über das Gleisbett auf einen anderen Bahnsteig zu wechseln. Bei dieser Überquerung machte der Mann demnach einen stark alkoholisierten Eindruck. Angaben zur Identität des Opfers waren laut Polizei noch nicht möglich.