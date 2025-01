Mann von einfahrender S-Bahn am Kopf getroffen

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 26-Jähriger ist in Hamburg am Bahnhof Dammtor von einer einfahrenden S-Bahn am Kopf getroffen und verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des Neujahrstags, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 26-Jährigen, der nach den Angaben nah am Gleis getorkelt sein soll, ist ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden. Der S-Bahn-Fahrer leitete eine Schnellbremsung ein – die rund 30 Bahnreisenden seien dabei nicht verletzt worden. Der S-Bahn-Fahrer konnte seinen Dienst wegen des Vorfalls nicht fortsetzen.