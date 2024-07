Kiel (dpa/lno) –

In Kiel ist am späten Nachmittag ein Mann von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall habe sich an der Ecke Olshausenstraße/Samwerstraße ereignet, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wie es dazu kam, sei noch nicht bekannt. Der Mann sei mit schweren Kopfverletzungen ins Universitätsklinikum UKSH gebracht worden.