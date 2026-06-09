Mann verschläft Ausstieg und legt Zugverkehr lahm

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines im Zug eingeschlafenen Mannes ist der Bahnverkehr im Hamburger Hauptbahnhof kurzzeitig gestoppt worden. Der 32-Jährige war in der Nacht zum Dienstag eingeschlafen und ließ sich auch vom Zugpersonal nicht aufwecken, wie die Bundespolizei mitteilte. Er verpasste deshalb den Halt in Hamburg und fuhr bis in die sogenannte Abstellgruppe mit. Als er dort wach wurde, stieg er direkt aus und lief über die Gleise zurück zum Hauptbahnhof. Der Lokführer bemerkte das und alarmierte sofort die Bundespolizei, die unmittelbar einen gerade einfahrenden ICE stoppte.

Der «Gleisläufer» hatte zwischenzeitlich den Bahnhof erreicht. Er konnte durch eine Streife von Landes- und Bundespolizei angehalten und auf die lebensgefährliche Situation hingewiesen werden. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er erhielt für den Tag einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.