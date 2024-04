Mann vermutlich mehr als zwei Stunden misshandelt

Peine (dpa/lni) –

Ein 42-Jähriger ist vermutlich mehr als zwei Stunden in einer Wohnung in Peine misshandelt worden. Ein Mann aus Langenhagen hatte am Samstag die Polizei alarmiert, weil er von einem Bekannten über soziale Medien Bilder und Filme erhalten hatte, wie der 42-Jährige geschlagen und beleidigt wird. Außerdem sollen die Täter auf ihr Opfer auch uriniert haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Beamten konnten den Tatort anhand der Bilder und Filme ausfindig machen, die Misshandlungen erfolgten auch auf dem Balkon. Die Polizei befreite den 42-Jährigen. Der obdachlose Mann kam ins Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen waren drei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 31 Jahren an den Misshandlungen beteiligt. Sie wurden in der Wohnung angetroffen und waren laut Polizei zum Teil stark betrunken. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen die mutmaßlichen Täter ein.