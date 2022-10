Mann verliert Kontrolle über Auto – Tochter schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck (dpa/lni) –

Eine 16 Jahre alte Beifahrerin ist in Osterholz-Scharmbeck in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ihr Vater habe auf gerader Strecke plötzlich die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto prallte erst gegen eine Mauer und wurde anschließend gegen einen Baum geschleudert.

Die Tochter wurde durch den Aufprall am Freitagabend auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt. Bei ihm wurde nach Polizeiangaben ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille gemessen. Auch er kam in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.